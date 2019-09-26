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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Federasyon Kupasına hazır

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi moral depoladı.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 10:30 Tuğçe Hanım
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Federasyon Kupasına hazır

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi moral depoladı.

Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile Bolu kampı sonrası evinde ilk hazırlık maçını Ted Koleji ile oynayan Yeşil-Beyazlılar sahadan 80-83 galip ayrıldı. Gelecek hafta Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nda boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar hazır bir takım görüntüsü çizdi.

Üstünlük el değiştirmedi

İlk periyoda hızlı bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 24-30 önde kapadı. İkinci çeyrekte başarılı savunması ile rakibini dış atışlara zorlayan Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 44-48 önde gitti.  Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Ted Koleji farkı eriterek öne geçmeyi başarsa da Mamak Belediyesi Basketbol Takımı cevap vermekte gecikmedi. Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği Yeşil-Beyazlılar 62-65 önde kapattı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Yeşil-Beyazlılara sahadan 80-83 galip ayrıldı.

Önemli bir sınav verdik

Alınan galibiyetten mutluluk duyduğunu ifade Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen, “Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası maçları öncesi güçlü bir rakibe karşı önemli bir sınav verdik. Bütün ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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