Son Dakika
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı
Bugün Neler Yaşandı, 22 Temmuz Günün Özeti
FETÖ’cü 41 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
İdlib’de Ölü Sayısı 31’e Yükseldi

Mamak Belediyesi dijital hizmet ağını genişletiyor

Mamak Belediyesi dijital hizmet ağını genişletiyor, Mamak Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım daha attı.

Ankara Haberleri 25.07.2019, 10:16 Emir Yılmaz
Mamak Belediyesi dijital hizmet ağını genişletiyor

Mamak Belediyesi dijital hizmet ağını genişletiyor

Mamak Belediyesi dijital dönüşümde önemli bir adım daha atarak, vatandaşların e-belediye işlemlerini yapabileceği, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabileceği, belediye haberlerine ulaşabileceği ve daha birçok hizmetin alınabileceği IOS ve Android uygulamalarını faaliyete geçirdi. Gerek belediyecilik hizmetlerinin sunumu, gerekse vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla bugüne kadar web sitesi, QR Kod uygulamaları ve SMS bilgi uygulamalarını hayata geçiren Mamak Belediyesi, dijital dünyadaki hizmet yelpazesini gün geçtikçe genişleterek, teknolojinin ulaştığı en son imkanlar ücretsiz olarak Mamaklılarla paylaşmaya devam ediyor.

İSTER FOTOĞRAFLI İSTER FOTOĞRAFSIZ

Uygulamanın en dikkat çekici bölümü ise Mamak Çözüm Merkezi. Vatandaşlar istek ve taleplerini ister fotoğraflı isterse fotoğrafsız olarak Mamak Çözüm Merkezi’ne iletebilecek. Mahalle, cadde, sokak, adres ve kişisel bilgi gibi gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, başvuru sürecindeki gelişmeler cep telefonuna gelen SMS ile takip edilebilinecek. Hizmeti takip etmek bir tıkla daha kolay hale gelecek.

“BELEDİYEDE ARTIK BİR TANIDIĞINIZ VAR”

Vatandaşların belediye hizmetlerinden 7/24 faydalanması için dijital platformlarda Mamak’ın yerini daha genişlettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sürekli erişilebilir bir belediye olmak adına kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz IOS ve Android uygulamaları ile Mamaklılar bir tıkla hizmet alabilecek. Dijital dünya sayesinde vatandaşlarımızın evlerine cep telefonların aracılığı ile konuk olacağız ve onların taleplerine cevap vereceğiz. Herkesin belediyede artık bir tanıdığı olacak. Amacımız hızlı iletişim hızlı hizmet. Bu noktada artık çıtayı daha da yukarı taşıyoruz” dedi.

#Mamak Belediyesi dijital hizmet ağını genişletiyor #mamak belediyesi haberleri #mamak belediyesi #Mamak Çözüm Merkezi #dijital platformlarda Mamak #Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2019
İmsak 03:48
Güneş 05:33
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:17
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@