Mamak Belediyesi, Fas yerel yönetimlerine örnek olacak

2016 yılında Hizmet-İş Sendikası’nın hayata geçirdiği eğitim programı kapsamında, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyeti Mamak Belediyesi’ni örnek belediye seçti. Sendika ve belediye çalışmaları hakkında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci’den bilgi alan heyet, ziyaret sonrası Fas’ta bulunan Rabat şehrini tanıtan kitapçık hediye etti.

Tek amacımız vatandaşa hizmet etmek

Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyetinin eğitim çalışmaları kapsamında Mamak Belediyesi’ni tercih etmelerinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Belediye olarak tüm sivil toplum örgütleri ve sendikalarla ortak çalışma içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bizler başkanından başkan yardımcısına, memurundan işçisine aynı gemide seyahat eden insanlarız. Ekmeğimizi hep birlikte paylaşıyoruz. Tek amacımız vatandaşa eşit hizmet etmektir” dedi.