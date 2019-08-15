Mamak Belediyesi'nde Mesai Bayramlaşma ile Başladı

Mesainin ilk gününe bayramlaşma ile başladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde

belediye personeli ve vatandaşla bayramlaştı. Belediye hizmet binası giriş bölümünde düzenlenen bayramlaşma programına Köse’nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlar en önemli değerimiz

Kurban Bayramı’nın, sağlık, sevgi ve mutluluk getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Ülkemizde mutluluğun ve huzurun doyasıya yaşandığı, paylaşımın bol olduğu nice bayramlara erişmek dileğiyle, tüm belediye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlar, sevdikleriyle daha nice güzel bayramlar dilerim” dedi.