Son Dakika
Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu
Çankaya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı seferberliği
Galatasaray’dan UEFA Süper Kupa’nın yıl dönümü paylaşımı
Teröristler hendekleri terk ediyor
Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi
"Huzur Akdeniz" uygulamasında 24 bin 170 kişi sorgulandı
İsrail ordusu: "Şam’da İran hedeflerini vurduk"
Şırnak’taki kalekol saldırısına ilişkin 3 tutuklama
Serviste öğrenci unutmaya yerli çözüm
9 PKK’lı teröriste daha ’Pençe’ indi

Mamak Belediyesi'nden hasat festivali

Mamak Belediyesi, köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne sermek için Hasat Festivali düzenledi.

Ankara Haberleri 25.08.2019, 10:59 25.08.2019, 12:06 Ramazan Durmuş
banner63
Ankara Mamak'ta 'Hasat Festivali'
Ankara Mamak'ta 'Hasat Festivali'

Mamak Belediyesi, köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne sermek için Hasat Festivali düzenledi.

Gökçeyurt Mahallesi Kuruçayır mevkiinde düzenlenen festivale AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediye Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1948 yılından günümüze tarım aletlerinin sergilendiği, güreş müsabakalarının düzenlendiği ve yarışmaların yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar tarafından hazırlanan binlerce gözleme ve ayran festivale katılan vatandaşlara ücretsiz ikram edilirken, çocuklar şişme oyun parklarında eğlendi, büyükler de ata bindi. Hasat Zamanı’nın köylünün, çiftçinin aylardır emeğinin karşılığının alındığı zaman dilimi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Aşık Veysel’in Kara Toprak şiirinin dizelerine vurgu yaparak, festivalin hayırlı olmasını diledi.

GELENEKLER YAŞATILACAK

Festivalin amacının köy kültürünü koruyarak, bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Düğmeci, “Çiftçinin emeğinin karşılığını aldığı, toprağın tohumu ürün olarak geri verdiği zamandır Hasat Vakti. Toprak bereket demektir, emek demektir, can demektir. Mamak’ta hasretini çektiğimiz doğal hayatı hemşehrilerimize yaşattık. Toprağımızın bereketi daim olsun” dedi.

TARIM ALETLERİ SERGİLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi oyunlarıyla devam etti. Ardından pehlivanların güreş müsabakasını heyecanla izleyen vatandaşlar,  yumurta taşıma, ip çekme ve çuval yarışması gibi yarışmalarla eğlendi. Program protokol üyelerinin 1963 yılına ait at arabasından 1948 yılına ait düvene, 1973 model traktörden, 1940 yılına ait kazayağına kadar tarım aletlerinin sergilendiği alanı gezmesiyle  son buldu.

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #mamak belediyesi #Belediye Başkanvekili Mulla Ali Çetin #Mamakta hasat festivali
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:31
Güneş 06:02
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:40
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Sivasspor 1 3
4. Malatyaspor 1 3
5. Denizlispor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 2 6
2. Adana Demirspor 2 4
3. Keçiörengücü 2 4
4. Ümraniye 1 3
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Balıkesirspor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Arsenal 3 6
3. Leicester City 3 5
4. Man City 2 4
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Bournemouth 2 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Athletic Bilbao 2 4
5. Osasuna 2 4
6. Mallorca 1 3
7. Atlético Madrid 1 3
8. Deportivo Alaves 1 3
9. Levante 2 3
10. Celta de Vigo 2 3
11. Real Sociedad 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Real Betis 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Espanyol 1 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@