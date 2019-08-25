Mamak Belediyesi'nden hasat festivali

Mamak Belediyesi, köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne sermek için Hasat Festivali düzenledi.

Gökçeyurt Mahallesi Kuruçayır mevkiinde düzenlenen festivale AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Mamak Belediye Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1948 yılından günümüze tarım aletlerinin sergilendiği, güreş müsabakalarının düzenlendiği ve yarışmaların yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar tarafından hazırlanan binlerce gözleme ve ayran festivale katılan vatandaşlara ücretsiz ikram edilirken, çocuklar şişme oyun parklarında eğlendi, büyükler de ata bindi. Hasat Zamanı’nın köylünün, çiftçinin aylardır emeğinin karşılığının alındığı zaman dilimi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Aşık Veysel’in Kara Toprak şiirinin dizelerine vurgu yaparak, festivalin hayırlı olmasını diledi.

GELENEKLER YAŞATILACAK

Festivalin amacının köy kültürünü koruyarak, bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Düğmeci, “Çiftçinin emeğinin karşılığını aldığı, toprağın tohumu ürün olarak geri verdiği zamandır Hasat Vakti. Toprak bereket demektir, emek demektir, can demektir. Mamak’ta hasretini çektiğimiz doğal hayatı hemşehrilerimize yaşattık. Toprağımızın bereketi daim olsun” dedi.

TARIM ALETLERİ SERGİLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen Ekibi oyunlarıyla devam etti. Ardından pehlivanların güreş müsabakasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yumurta taşıma, ip çekme ve çuval yarışması gibi yarışmalarla eğlendi. Program protokol üyelerinin 1963 yılına ait at arabasından 1948 yılına ait düvene, 1973 model traktörden, 1940 yılına ait kazayağına kadar tarım aletlerinin sergilendiği alanı gezmesiyle son buldu.