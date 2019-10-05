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Mamak Belediyesi yemekhanesine tam not!

Vatandaşlara ve personeline en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Mamak Belediyesi, iş yeri hekimlerince yemekhanesini ve mutfağını denetledi.

Ankara Haberleri 05.10.2019, 09:57 Ramazan Durmuş
Mamak Belediyesi yemekhanesine tam not!

Vatandaşlara ve personeline en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Mamak Belediyesi, iş yeri hekimlerince yemekhanesini ve mutfağını denetledi. Gıdaların hazırlanmasındaki hijyen kurallarından sunuma, yemekhane düzeninden çalışanların sağlık durumuna kadar her detayın tek tek gözden geçirildiği denetimde teknik ve hijyenik koşulların sağlandığı tespit edildi.

Temiz mutfak

Denetimler titizlikle yapılırken, yemekhane ve mutfağın genel temizliği, gıda ürünlerinin muhafazası ve depolama hijyeni, kılık, kıyafet, eldiven, bone gibi personel temizliği, kullanılan alet ve ekipmanların temizlik şartlarına uygunluğu, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alıp alınmadığı, çalışanların bulaşıcı hastalıklar yönünden risk oluşturup oluşturmadığı konusunda belirli periyotlarla denetimler devam edecek. Günlük ortalama 5 yüz kişinin faydalandığı yemekhane lezzetli yemekleri, lüks bir restoran kalitesindeki servisiyle de beğeni topladı.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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