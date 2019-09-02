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Mamak Parklarında güven ve huzur timi

Mamak Belediyesi, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla zabıta ve güvenlik personelinden oluşan Güven ve Huzur Timi kurdu.

Ankara Haberleri 02.09.2019, 10:13 02.09.2019, 10:21 Ramazan Durmuş
Mamak Parklarında güven ve huzur timi
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Mamak Belediyesi, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla zabıta ve güvenlik personelinden oluşan Güven ve Huzur Timi kurdu. Toplam 6 ekipten oluşan tim, akşam saat 20.00’den sabah 08.00’a kadar Mamak’taki parklarda görev yaparak, parklarda toplumun huzurunu bozacak davranışlarda bulunanları ve parklara zarar verenleri uyaracak.

DAHA GÜVENLİ MAMAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Güven ve Huzur Timi’nin ilk görev gününde gece saatlerinde park denetimine ekiple birlikte çıktı. Mamak’ın her sokağını huzur ve güven içinde gezilen bir şehir haline getirmek istediklerini kaydeden Köse, şunları söyledi:

“Seçim döneminde halkımıza bir söz vermiştik. Şehrimizi 7/24 izleyeceğiz demiştik. İlçemizin güvenli olması için emniyetimiz üzerine düşen görevi yapıyor ancak bizim de buna katkı sunmamız lazım.

Güvenliğin olmadığı alanlarda hiçbir gelişme sağlanamaz. Çocuklarımız parklarda güvenle oynasın, büyüklerimiz de daha güzel vakit geçirsin istedik. Ekiplerimiz her gün parklarda görev alıyor. Artık ilçemiz daha güvenli ve huzurlu olacak.”

Kaynak: Mamak Belediyesi
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