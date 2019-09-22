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Mamak Sayokan Topluluğu, madalyaya doymuyor

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, madalyaya doymuyor. Topluluk, kurulduğu günden bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda toplamda 121 madalya ve bir takım halinde şampiyonluk kazandı.

Ankara Haberleri 22.09.2019, 10:17 Ramazan Durmuş
Mamak Sayokan Topluluğu, madalyaya doymuyor

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, madalyaya doymuyor. Kurulduğu günden bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda toplamda 121 madalya ve bir takım halinde şampiyonluk kazanan Sayokan Takımı, Mamak’ın gururu oldu. Ata sporu olan Sayokan’da elde edilen başarılardan dolayı tüm sporcuları tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. 2019 yılının başından bugüne 55 madalya kazanan sporcular yıl bitmeden yeni başarılara imza atmak istiyorlar.

Sayokan uluslararası arenalarda olmalı

Kendi kültürümüzden çıkmış, kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş ata sporu olan Sayokan Sporunun uluslararası arenada yer bulması gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Karate, judo gibi sporlar olimpiyatlarda boy gösteriyorsa, sayokanın da hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Bizlerde bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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