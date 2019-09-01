Mamak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü Mamak’ta coşku ile kutlandı. Mamak Belediyesi tarafından Saimekadın Amfi Tiyatro’da düzenlenen konserde ünlü sanatçı Uğur Işılak, sevilen parçalarını seslendirerek Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Elmadağ İlçe Başkanı Mehmet Çete, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve binlerce vatandaş katıldı.

Mamak’ın, musikinin, estetiğin, kültür ve sanatın yaşatıldığı bir merkez olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Neden içimizden Neşet Ertaşlar, nağmeleri ile yüreklere dokunan, hayatını sanata adayan önemli saz ve ses üstadı Uğur Işılaklar çıkmasın. Bizler sizlerin mutluluğunu istiyoruz ve Mamak daha güzel olacak diyoruz” dedi. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ise, Uğur Işılak’ın ozan kültürümüzün günümüz temsilcisi olduğunu ifade etti. Köse, konserin belli bir bölümünü vatandaşlarla birlikte izleyerek, şarkılara eşlik etti.

BAĞLAMASINI BAŞKAN KÖSE'YE HEDİYE ETTİ

Konsere gelene bütün vatandaşların gönül dünyasına, vefa duygularına, millet ve vatan aşkına dokunan türküleri ile hitap eden Işılak, konser sonrası TRT'de ve birçok programda çaldığı ve dünyada en değer verdiği şey olduğunu söylediği bağlamasını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hediye ederek, “Bağlamam sanata ve kültüre çok değer veren emin bir ele gidiyor" dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “En kıymetlisini, bağlamasını bize hediye eden ve bize bu güzel günü yaşatan ozanımıza teşekkür ediyorum. Sesine yüreğine sağlık” dedi. Köse konser sonrası Işılak’a çiçek takdim etti.