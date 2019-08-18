Mamak'ta 800 çift dünyaevine girdi

Nikah ve düğünlerin arttığı yaz aylarında olağanüstü bir yoğunluk yaşayan Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Haziran ve Temmuz aylarında 800 çiftin mutluluğuna ortak oldu.Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında olacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Rabbim çiftlerimize iki cihan saadeti versin” dedi.

BAŞKAN KÖSE "YANLARINDA OLMAK GÖREVİMİZ"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yerel yönetim olarak hayatlarını birleştiren vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftler bir ömür boyu mutluluk sözü verip nikahlarını kıydırmak için bize başvuruyorlar, bizde onların bu mutlu günlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.