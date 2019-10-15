Mamak'ta ''Acil Müdahale Aracı'' hizmete başladı

Acil müdahale aracı hizmete başladı

Sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı her gün biraz daha yükselten Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Acil Müdahale Aracı ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların artık evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik ve mekanik arızalar çok daha çabuk çözüme ulaşacak. Elektrik ve tesisat ustalarının ev ev gezerek tamirat yapacağı Acil Müdahale Aracı’nın içi atölyeden farksız.

İstekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın her köşesinde vatandaşlarımızı dinliyor, onların istekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Acil Müdahale Aracımız da bu taleplerden birisi. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için evde yaşanan aksaklıklarda, ustalık gereken işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. Mamak’ta görmek istenilen projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, hizmet ağına yeni hizmetler eklemeye devam edeceğiz” dedi.