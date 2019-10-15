Son Dakika
Yaralıya yardıma gidenlere de havan topu atılmış
Üsteğmen Bozbıyık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü yandaşları, Almanya’da Türk dükkanlarına saldırdı
"Bin kilometre karelik alanı terörden kurtardık"
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

Mamak'ta ''Acil Müdahale Aracı'' hizmete başladı

Sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı her gün biraz daha yükselten Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara Haberleri 15.10.2019, 13:55 15.10.2019, 14:02 Tuğçe Hanım
Mamak'ta ''Acil Müdahale Aracı'' hizmete başladı

Acil müdahale aracı hizmete başladı

Sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı her gün biraz daha yükselten Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Acil Müdahale Aracı ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların artık evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik ve mekanik arızalar çok daha çabuk çözüme ulaşacak. Elektrik ve tesisat ustalarının ev ev gezerek tamirat yapacağı Acil Müdahale Aracı’nın içi atölyeden farksız.

İstekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ın her köşesinde vatandaşlarımızı dinliyor, onların istekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Acil Müdahale Aracımız da bu taleplerden birisi. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için evde yaşanan aksaklıklarda, ustalık gereken işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. Mamak’ta görmek istenilen projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, hizmet ağına yeni hizmetler eklemeye devam edeceğiz” dedi. 

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#ankara #mamak #mamak belediyesi #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER #belediye haberleri
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@