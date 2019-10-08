Mamak'ta cadde ve sokaklara asfalt hamlesi

Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerin yanı sıra fiziki belediyecilik çalışmalarıyla da ilçenin çehresini değiştiren Mamak Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

İlçede ihtiyaç duyulan sokaklarda sıcak asfalt serimi, yama, kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, bozulan yolları onarıyor. Nisan ayından itibaren 24.026.620 kg asfalt serimi, 19.487 metre yol açımı, 11.388 metre bordür ve 11649 metrekare tretuvar yapıldı.

Her mahalleye eşit hizmet

Mamak’ın her mahallesinde ne ihtiyaç varsa hepsini tek tek yapacaklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Mamak’ı daha modern bir ilçe görünümüne kavuşturmak ve acil yapılması gereken yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.