Mamak'ta çocuklara güvenlik eğitimi verildi

Mamak Belediyesi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam ediyor.

Eğitimlerin adresi bu kez Mamak Belediyesi Aile Merkezleri oldu. Yaz tatilini geçirmek için aile merkezlerinde açılan yaz kurslarına gelen çocuklara, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından eğitim verildi. Çocuklara verilen eğitimde yaşam güvenliğini tehlikeye sokacak olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiği, yangın yeri, inşaat alanı, kimyasal maddeler ve çocuk işçiler başlıklarıyla konular anlatıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Gerçekleşen eğitimlerin belirli periyotlarla hem personele hem de kursiyerlere verildiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocukların bu konuda bilinçlenmesinin önemine de dikkat çekti. Köse, “Her zaman yanlarında olamadığımız evlatlarımızın yaşam güvenliğini öğrenmeleri ve nasıl davranacaklarını bilmeleri son derece önemli. Çocuklarımızın yaşamlarında başarına gelebilecek olumsuz hadiselere karşı bilinçlenmelerini önemsiyoruz” dedi.