Mamak'ta el emeği ürünler satışa çıkarıldı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’ndeki kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler, Natavega AVM’de kurulan stantta satışa çıktı. Mamaklıklar kadınların ellerinde hayat bulan ürünler, 1 Eylül tarihine kadar saat 10.00’dan akşam 10.00’a kadar vatandaşın beğenisine sunuldu.

MARKALAŞMA ADIMI...

Aile merkezlerinde üretilen ürünleri satışa çıkartarak, markalaşma yolunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlerleyen süreçlerde bu ağı genişleterek kursiyerlerimizin ürettikleri bu özgün ürünleri daha fazla noktada daha fazla vatandaşımızla buluşturacağız. Hem Mamaklı hemşerilerimiz için yeni bir alternatif sunmuş olacağız hem de kursiyerlerimiz sattıkların ürünlerden kazanç sağlamış olacak” dedi.