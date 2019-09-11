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Mamak'ta geleceğin sanatçıları yetişiyor

Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor.

Ankara Haberleri 11.09.2019, 13:00 Ramazan Durmuş
Mamak'ta geleceğin sanatçıları yetişiyor

Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi (MKM) geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor.

Belediye, verilen kaliteli sanat eğitimi sayesinde her yıl çeşitli üniversiteler ve devlet konservatuarlarına öğrenci yerleştirme iddiasını başarıyla sürdürüyor. Konservatuarda verilen sanat eğitimiyle bu yılda Türk Müziği Konservatuarına 18, Türk Din Musikisi Tarihi Bölümüne 6, Müzik Öğretmenliği Bölümüne 3 ve Halk Oyunları sınavlarında başarılı olan 26 öğrenci olmak üzere toplamda 53 öğrenci çeşitli üniversitelerin konservatuar bölümlerine yerleşti.

YETENEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

MKM kurslarının bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Binlerce çocuğumuz konservatuarımızda sanatla buluşuyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkartarak geleceğe çok iyi hazırlıyoruz. Bir eğitim yuvası olan kurslarımızda sanatın tüm dallarına yer vererek gençlerimizi yetiştiriyoruz. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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#mamak #başkan murat köse #Musiki Muallim Mektebi #Geleceğin sanatçıları
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