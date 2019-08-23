Mamak'ta "Göç Çalıştayı" düzenlendi

Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle “Göç Çalıştayı 2019”, Mamak Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Türkiye ve dünyadaki göç hareketinin incelendiği, Mamak’taki göç ve göçmen sorununun ele alındığı çalıştaya AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Tuğba Uylaş, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim müdürlüğü çalışanları, üniversitelerin öğretim üyeleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, sosyologlar, göçmen kanaat önderleri katıldı. Çalıştayın moderatörlüğünü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Zafer Sağıroğlu yaptı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bölgemizdeki göç sorunu ile kurum uzmanları ve akademisyenlerle göçmen sorunlarının tartışıldığı, çözümlerin önerildiği ve değerlendirme sonuçlarını inceleyerek yol haritamızı belirleyeceğimiz çalıştayın göç sorununa ışık tutmasını istiyoruz” dedi.

"GÖÇ KADİM BİR OLGU"

Böyle bir çalıştaya önderlik ettiği için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “İnsanlığın varlığından beri göç kadim bir olgu. Türkiye’de bu konuda çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. Tabi bu ev sahipliğini gerçekleştirirken bunun çok boyutlu bir şekilde planlanması, uyum unsurlu gerçekleşmesi gerekiyor. Makro ölçekli planlara odaklanıyoruz ancak mikro ölçekli planlarla çözüme daha çabuk ulaşılabilineceğini düşünüyorum. Çünkü yerele doğrudan temas edebiliyorsunuz” dedi.

"ÇALIŞTAY YOL HARİTAMIZ OLACAK"

Göç çalıştayının ilçe genelinde yapılacak çalışmalar için yol haritası niteliğinde olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizim siyasetimiz insana hizmet siyasetidir. Dolayısı ile bir sinerji oluşturarak bölgemizde insanların mutlu olması, geleceğe daha güvenli bakması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kendi sorumluluk alanımızda herkesin derdini kendimize dert ediyoruz. Çalışmalarımıza bu çerçevede bakıyoruz. Bu kadar insan Avrupa’nın herhangi bir yerine göç etseydi hem siyasi hem de ekonomik olarak iflas ederdi. Bakın biz Türkiye olarak ayaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göç ile ilgili söylenebilecek her şeyi söyledi. Bizlerde farklı düşüncelerin ifade edilmesine fırsat sağlamak için çözüm sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede uyum sürecinde sıkıntı yaşayan kim varsa değerlendirmek istiyoruz” dedi.

"GÜVENLİK PROBLEMİ YOK"

Mamak’ta göçmenlere yönelik çalışmalara ve güvenlik konusuna da değinen Köse, "Kamuoyunda algılandığı kadar güvenlik problemimiz yok. Suça karışan oranına baktığımızda yabancıların suça karışma oranı daha düşük ve zaten genellikle onların kendi içinde oluyor. Bazı yöntemler uyguluyoruz ama buradaki katılımcıların tecrübelerini bize aktarması ile bölgemizdeki göçmenlerin, buradaki insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayacağı bir perspektif oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.