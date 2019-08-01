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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
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#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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#samsun
#ankara
#malatya
#türkiye
#Vakıf üniversiteleri
#ekonomi
#istanbul
#siyaset
#Uzm. Dr. Halil Genç
#kontenjan
#Başkanı Mustafa Şentop
#Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar
#fenerbahçe
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Zeytinburnunda vatandaşlar
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
#altın
#İstanbul Silivri
#Renault Mais
#Prof. Dr. İlhan Elmacı
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