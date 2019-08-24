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Mamak'ta keyifli yaz akşamlarına devam...

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması” etkinlikleri  ile 7'den 70'e herkes keyif dolu vakit geçirmeye devam ediyor.

Ankara Haberleri 24.08.2019, 09:47 Ramazan Durmuş
Mamak'ta keyifli yaz akşamlarına devam...
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Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması” etkinlikleri  ile 7'den 70'e herkes keyif dolu vakit geçirmeye devam ediyor.

EGE MAHALLESİNDE COŞKU

Etkinliğin bu seferki konukları ise Ege Mahallesi sakinleri oldu. Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı Mamak’ta mahalle sakinleri birçok sürpriz gösteriyle gecenin tadını doyasıya çıkardı. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise sinema gösterimi ile keyifli zaman geçirdi.

DÜĞMECİ'DEN TEŞEKKÜR

Tüm Mamaklıları şenliklere davet eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Düzenlediğimiz etkinliklerle mahalle kültürünü yaşatmanın hazzını, bu güzel gecede vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu düzenleyeceğimiz daha birçok etkinlikte paylaşmak dileğiyle birlikte geceye renk katan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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