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Mamak'ta kültür gezilerine başlanıyor

Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara dolu dolu bir yaz ayı yaşatan Mamak Belediyesi şimdi de Mevlana diyarını görmek isteyenler için Konya Kültür Gezisi düzenliyor.

Ankara Haberleri 21.08.2019, 12:33 Ramazan Durmuş
Mamak'ta kültür gezilerine başlanıyor
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Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara dolu dolu bir yaz ayı yaşatan Mamak Belediyesi şimdi de Mevlana diyarını görmek isteyenler için Konya Kültür Gezisi düzenliyor.

KURALAR ÇEKİLDİ

Geziye katılmaya hak kazananlar, Mamak Belediyesi Saimekadın Anfi Tiyatro’da düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Dijital ortamda gerçekleşen kura töreninde ilk kurayı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci çekti.

KONYA'YI GEZECEKLER

Eylül Ayı’nın sonuna kadar düzenlenecek Konya Kültür Gezisi tamamı kadınlardan olmak üzere toplamda 13 kafile ve 90 kişilik gruplardan oluşacak. Yüksek hızlı tren ile seyahat keyfi de yaşayacak olan talihliler, Konya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak.

Mamaklı hanımlara ülkenin farklı bir coğrafyasında kültürümüze ve tarihimize ait yerleri ziyaret etme imkanı sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler ile hem kültürel değerlerimizi koruyoruz hem de buralarda öğrenilen her şeyi bir sonraki kuşaklara aktarma olanağı sağlıyoruz” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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