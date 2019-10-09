Mamak'ta kültürel gezilerde büyük ilgi var
Mamak Belediyesi’nin, vatandaşların ülkenin tarihi ve kültürel yerlerinin daha iyi tanıması amacıyla düzenlediği Konya kültür gezisi kapsamında bin 170 vatandaş Mevlana diyarını görme şansı yakaladı.
Mamak Belediyesi’nin, vatandaşların ülkenin tarihi ve kültürel yerlerinin daha iyi tanıması amacıyla düzenlediği Konya kültür gezisi kapsamında bin 170 vatandaş Mevlana diyarını görme şansı yakaladı. Bir ay boyunca doksan kişiden oluşan on üç kafile Konya'da maneviyat dolu bir zaman geçirirken, bir yandan da müze şehirde gezerek keyifli vakit geçirdi. Konya gezisinin son yolcularını Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci karşıladı.
Kültürel zenginlikleri yerinde görüyorlar
Kültür gezilerinin çeşitleneceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Düğmeci, “Vatandaşlarımızın ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini görerek daha iyi tanıması istiyoruz. Bu doğrultuda da imkanlar çerçevesinde kültür gezileri düzenliyoruz. Böylelikle bu tür etkinlikler ile hem kültürel değerlerimizi koruyoruz hem de belirlenen şehirlerimize daha önce gitme imkanı yakalayamamış vatandaşlarımıza fırsat sunuyoruz” dedi.
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