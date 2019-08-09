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Mamak'ta Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Ankara Haberleri 09.08.2019, 11:38 Ramazan Durmuş
Mamak'ta Mezarlıklar Bayrama Hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

KURU OTLAR TEMİZLENDİ

Mamak Belediye Başkanı Murat köse, mezarlıkları Kurban Bayramı’na hazırladıkarını belirterek, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklarının temizlendiğini bildirdi.

Mezarlıkların bakım çalışmasını her bayram öncesi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Murat Köse, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum.”

Kaynak: Mamak Belediyesi
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