Mamak'ta "Mobil Okul" yollara çıktı

Mamak Belediyesi’nin dezavantajlı bölgelere yönelik uyguladığı Mobil Anaokulu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yollara çıktı. Bu yıl Mamak’ta 10 farklı mahallede haftanın beş günü uygulanacak gezici eğitim otobüsünde minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem öğreniyor, hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyor. Minikler kalem tutma, kaynaşma, oyun saati, hikaye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçirirken mobil anaokulu her yıl daha fazla öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.

MUTLU MAMAK MUTLU ÇOCUK

Mobil anaokulunun her gün iki mahallede 4-6 yaş grubu için hizmet verdiğini ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamaklı çocukların geleceği için her ayrıntıya dikkat ediyoruz. Biliyoruz ki, Mutlu bir Mamak, mutlu çocuklarla mümkün.

Dolayısı ile tam bir anasınıfı şeklinde dizayn edilen mobil anaokulumuzun içerisinde eğitim araç gereçleri, öğretici oyuncaklar ve birçok materyal bulunuyor. Otobüsün içerisinde bir anaokulunda olan bütün eğitimler veriliyor. Böylelikle mobil okulumuz çeşitli sorunlara yönelik bir takım akılcı çözümler sunulabiliyor” dedi.