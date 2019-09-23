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Mamak'ta seyyar satıcıları sıkı denetim...

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Ankara Haberleri 23.09.2019, 10:11 Ramazan Durmuş
Mamak'ta seyyar satıcıları sıkı denetim...

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Kanunda belirtilen şartları taşımayan, satış izni ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uygulayan zabıta ekipleri, 1000 adet terazi ve 500 adet ses cihazına el koyarak imha etti.

ARALIKSIZ DENETİM

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekonominin can damarı esnafımızın haklarını korumak zorundayız. Ayrıca vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini istiyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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