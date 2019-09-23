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Mamak'ta seyyar satıcıları sıkı denetim...
Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ankara Haberleri 23.09.2019, 10:11 Ramazan Durmuş
Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
ARALIKSIZ DENETİM
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekonominin can damarı esnafımızın haklarını korumak zorundayız. Ayrıca vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini istiyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek” dedi.
Kaynak: Mamak Belediyesi
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