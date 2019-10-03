Mamak'ta yaya güvenliği için nöbet tuttular

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 20 bin yaya geçidinde 200 bin polisin görev aldığı “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” kampanyası kapsamında Mamak’ta 49 okulda bulunan yaya geçidinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi. Kampanya kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Jandarma, emniyet mensupları ve çok sayıda öğrenci Mamak Ortaokulu önündeki yaya geçidinde yaya güvenliği için nöbet tuttu. Protokol üyeleri, emniyet personeli ve öğrenciler güvenli bir şekilde yaya geçişini sağlarken, yaya geçitlerinde araçları durdurarak, araç içinde bulunan yolculara da sürücüleri değerlendirmeleri için Sürücü Seyahat Karnesi verdi.

Tek amacımız farkındalığı artırmak

İçişleri Bakanlığının açıklaması ile 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Haftası” olduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Trafik kazalarının en aza inmesi için çok yoğun bir mücadele veriyoruz. Bunun için değişik zamanlarda çeşitli kampanyalar ve çalışmalar yapıyoruz. Bunun tek bir amacı var. Toplumumuzun genel anlamda bu alana duyarlılığını ve farkındalığını artırmak. Bunun içinde hangi alanda can kayıplarımız daha fazla oluyorsa belli dönemlerde ona ağırlık veriyoruz” dedi.

Bu hepimizin başarısı

2018 yılındaki trafik kazlarındaki ölümlerin yüzde 22’sinin yaya ölümlerinden gerçekleştiğini kaydeden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Meclisimizde bu doğrultuda düzenleme yaparak görevli ve ışıkların olmadığı ama yaya geçidi işaretlerinin olduğu alanlarda araçlara yavaşlamayı, yoldan geçmek üzere olan varsa durmayı zorunlu hale getirdik. Bu uygulama ile yaya ölümlerinde yüzde 34,5luk bir azalma yakaladık. Şubat Ayı’nda kampanyamızın ilk ayağını yapmıştık. Yine 20 bin geçitte 200 bin personelimizle bu kampanyayı başlatmıştık. Onun devamı olarak ta bugün yaya güvenliğine sahip çıkıyoruz. “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz” sloganıyla yaya geçitlerinde iki saat nöbet tutuyoruz. Dokuz aylık dönem itibari ile genel anlamda trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 30’luk bir azalmayı yakaladık. Bu hepimizin başarısı. Daha fazla olsun istiyoruz. Çocuklarımız daha güvenli gezsin istiyoruz” diye konuştu.

Şoförler empati yapmalı

Kampanya kapsamında şoförlerinde araçtan indikten sonra yaya olduğunu bunun için sürücülerin empati yapması gerektiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaya geçitlerinde trafik ışığının olmadığı özellikle geçitlerde araç kullanan şoförlerimizin yavaşlaması, yaya geçiyorsa eğer durmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini istiyor, öncelik hayatın öncelik yayanın olsun diyoruz. İçişleri Bakanlığımızın öncelikte olarak görevli olduğu bu kampanya kapsamında, bizlerde ilçe genelinde 49 okulun yaya geçidinde bu farkındalık çalışmasına destek veriyor, yaya güvenliği için tüm kurum ve kuruluşlarımızla nöbet tutuyoruz” dedi.