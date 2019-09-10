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Mamak'ta yeni eğitim yılı heyecanı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ankara Haberleri 10.09.2019, 10:31 10.09.2019, 10:53 Ramazan Durmuş
Mamak'ta yeni eğitim yılı heyecanı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenci şiirleri ve gösterilerin yer aldığı törende, birinci sınıfları dolaşan protokol üyeleri okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine hediye verdi. Sınıflardaki sıralara oturan protokol üyeleri, okula bu yıl başlayan miniklerle sohbet ederek, heyecanlarına ortak oldu. Ardından, okulun tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Mamak Kaymakamı Polat, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için önemlidir. Taze bir başlangıcın mutluluğunu, yeni başarılara doğru koşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

BAŞKAN KÖSE'NİN SÖZLERİ

Mamak’ta 104 bin 467 öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Mamak’ın hiç bir mahallesini ayırt etmeden çocukların huzur ve mutluluğu için her okula hizmet götürüldüğünün altını çizerek, “İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en önemli varlıklarımız olduğunun bilinciyle hareket ediyor, Mamaklı yavrularımızın eğitim ve öğretim koşullarının daha iyiye taşınması için çalışıyoruz. Okullarımızın boya, temizlik gibi genel ihtiyaçlarının yanında sosyal ve kültürel alanlarda çocuklarımızın eksik kalmaması için projeler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız temiz ve güvenli okullarda yarınlara hazırlansın istiyoruz” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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