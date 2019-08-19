Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep var
Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, dört mevsim hizmet verirken son 2 ayda 3 bin kişi kayıt yaptırdı
Sıcak ve bunaltıcı havalardan uzaklaşarak, serinlemek, günün yorgunluğunu ve stresini atarak hoşça vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu’na talep her geçen gün artıyor. Tesise, haziran ve temmuz aylarında toplam 3 bin kişi kayıt yaptırırken, kurslara katılan vatandaşlar hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.
DÖRT MEVSİML HİZMET
Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin dört mevsim hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz” dedi.
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|3
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|0
|0
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|0
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
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|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|0
|0
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Sheffield United
|2
|4
|8. Everton
|2
|4
|9. M. United
|1
|3
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Deportivo Alaves
|1
|3
|7. Osasuna
|1
|3
|8. Granada
|1
|1
|9. Villarreal
|1
|1
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Atlético Madrid
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0