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Mamaklı miniklerin Başkan Köse ile neşeli buluşması

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla yola koyulan Mobil Anaokulu’nun minik öğrencilerini ziyaret etti. 3-6 yaş grubunda eğitim gören miniklerle sohbet eden Başkan Köse, öğrencilerle şarkı söyledi, oyun oynadı.

Ankara Haberleri 19.09.2019, 09:33 Ramazan Durmuş
Mamaklı miniklerin Başkan Köse ile neşeli buluşması
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla yola koyulan Mobil Anaokulu’nun minik öğrencilerini ziyaret etti. 3-6 yaş grubunda eğitim gören miniklerle sohbet eden Başkan Köse, öğrencilerle şarkı söyledi, oyun oynadı.

Mobil Anaokulu hizmeti ile anaokuluna gidemeyen çocukların okul öncesi eğitimine katılmasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Köse, “Haftanın beş günü hizmet veren anasınıfı şeklinde dizayn ettiğimiz mobil anaokulumuz ile eğitimi çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Mobil anaokulunda yavrularımız boyama yapmayı, sayı saymayı, kalem tutmayı, hikâyeler dinleyerek hayal kurmayı öğreniyor. Bununla birlikte yine oyunlar oynuyor. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin” dedi.

BU OTOBÜS ÇOK FARKLI

Haftada 5 gün toplamda 10 mahallede hizmet veren Mobil Anaokulu’nda yeni dönemde 120 minik öğrenci eğitim alıyor. Sabah ve öğle grubu olmak üzere günde iki mahalleyi ziyaret eden otobüs, her mahallede 3 saat eğitim veriyor. Oyuncaklarla dolu otobüste eğlenirken öğrenen minikler, oyun saati, hikâye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçiriyor. 

Kaynak: Mamak Belediyesi
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