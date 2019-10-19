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Mamaklı öğrenciler yazarlarla buluşuyor

Ankara Haberleri 19.10.2019, 11:11 19.10.2019, 11:13 Tuğçe Hanım
Mamaklı öğrenciler yazarlarla buluşuyor

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak’taki okullarda uygulanacak “Yazarlar Buluşması” Projesi başladı. Proje kapsamında her ay Mamak’taki 4 okulda 4 ayrı yazarın kitabı öğrencilere hediye edilecek. Ayın sonunda ise hediye edilen kitapların yazarları ile öğrenciler buluşacak.

Kitap okumanın önemi araştırılacak

Proje ile kitap okumanın önemi ile birlikte kitap okumanın insan hayatındaki etkilerinin araştırılacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine Yazar Yavuz Ahmet’in “Ebter” adlı eserini hediye etti. Eş zamanlı olarak Abidinpaşa Anadolu Lisesi’nde Yazar Muhammed Leylek’in “Endülüs’te Aşk”, Mamak İmam Hatip Lisesi’nde Yazar Yunus Develi’nin “Perde” , Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde Yazar Yahya Kurtkaya’nın “Bakış Boşluğu” adlı eseri öğrencilere hediye edildi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca Mamak’taki tüm okullarda her ay uygulanacak proje ile Türkçe duyarlılığını geliştirmek, dil bilinci, sanat ve edebiyat hassasiyetini arttırmak ve gelecek kuşaklara daha derin anlam birikimleri aktarmak amaçlanıyor. Kitaba ve okumaya ilgi duyan her öğrencinin yararlanacağı buluşmada yazarlar öğrencilerle kitap, dil, Türkçe ve yazı üzerine sohbet ederek, öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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