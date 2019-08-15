Mamaklılar eğlence ve keyfi bir arada yaşıyor
Mamak Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin keyifli bir yaz akşamı geçirmesi için hazırlamış olduğu “Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması” etkinlikleri devam ediyor.
Mamak Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin keyifli bir yaz akşamı geçirmesi için hazırlamış olduğu “Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması” etkinlikleri devam ediyor.
Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin bu seferki durağı ise Akdere Muhtarlık önü oldu. Eğlence ve keyfin bir arada olduğu etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.
BAŞKAN KÖSE DE KATILDI
Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinlikleri ile hem nostaljinin yaşandığını hem de herkesin birlik ve beraberlik içinde bir akşam geçirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geceye aileleriyle katılarak renk katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
SÜRPRİZ HEDİYELER
Çocukların için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik, “Kurtlar Vadisi Vatan” filmi gösterimi ile devam etti. Program sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.
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