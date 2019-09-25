Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: ’’Toplantıda geleceğe dair atılacak yeni adımlar tartışılacaktır”
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 23’üncü gününde
Borsa ilk yarıda yükseldi - 25 Eylül 2019
Serbest piyasada altın fiyatları - 25 Eylül 2019
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
“Son 17 yılda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”
"Rehberlik hizmetlerine yönelik beklentilerin karşılanıyor olması çok önemli”
"Cevap vermeye değseydi, verirdim!"
Bunlar denizden çıktı: Yok yok
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 46 yaralı

Mamaklıların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Köse, “Mamak için emek vermeye, Mamaklıların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Haberleri 25.09.2019, 10:58 Tuğçe Hanım
Mamaklıların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz
banner63

Mamaklıların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz 

Vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı esnafı da yalnız bırakmıyor. Başkan Köse’nin bu seferki esnaf ziyareti Şahintepe Mahalle esnafı oldu. Esnafın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşların belediyeden beklentilerini öğrenebilmek için her zaman vatandaşın yanında, sokakta olduğunu ifade eden Köse, “Mamak için emek vermeye, Mamaklıların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İş kalitesi artıyor

İlçe esnafının bölgesel kalkınmayı hızlandırmadaki rolünün büyük olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gün geçtikçe insani ihtiyaçlarda çeşitleniyor. Esnafımızda bu talepler karşısında artık çok daha bilinçli bir şekilde hizmet veriyor. Bu da iş kalitesini artırıyor. Esnafımız iş kalitesini artırmasının yanı sıra ilçe istihdamına da büyük katkı sunuyor. Bizlerde esnafımızın her zaman yanında oluyor, onların istek ve taleplerine kulak veriyoruz” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #mamak #mamak belediyesi #YEREL HABERLER #murat köse
Yorumlar (0)
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@