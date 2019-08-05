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Mamak’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Mamak Belediyesi, ilçedeki her vatandaşı Saimekadın Anfi Tiyatro’da bu yazın en güzel şenliği olan Çocuk Şenliği’nde  bir araya getirdi.

Ankara Haberleri 05.08.2019, 09:55 05.08.2019, 10:00 Ramazan Durmuş
Mamak’ta çocuklar gönüllerince eğlendi

Mamak Belediyesi, ilçedeki her vatandaşı Saimekadın Anfi Tiyatro’da bu yazın en güzel şenliği olan Çocuk Şenliği’nde  bir araya getirdi.

Saimekadın Anfi Tiyatro’da yaklaşık iki ay boyunca süren şenliğin sonuncusu gerçekleşirken, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler de şenlikte yerini aldı. Şenlik programına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda Mamaklı vatandaş katıldı.

Mamak Belediyesi, şenliğe çocuklarının eğlenmeleri için getiren ebeveynleri de unutmadı. Mamak Belediyesi tarafından organize edilen çeşitli yarışmalarla da Mamaklı vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıldı.

HERŞEY ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE…

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tüm çocukların yüzü gülsün diye, yaz boyunca Saimekadın Anfi Tiyatro’da Çocuk Şenliği düzenlediklerini bildirdi. Belediye Başkanı Köse, “Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönüllerince eğlendiği programın bugün sonuncusunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ancak Mamak Belediyesi olarak vatandaşlarımıza dönük kültürel ve sosyal etkinliklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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