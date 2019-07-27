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Mamak’ta Kurban Bayramı Seferberliği

Mamak Belediyesi Ortaköy mahallesinde 170 dönümlük alan üzerine kurulan kurban kesim ve satış alanında hem satıcıların hem de kurbanlık alacak vatandaşların rahat ve hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor.

Ankara Haberleri 27.07.2019, 10:07 27.07.2019, 10:15 Tuğçe Hanım
Mamak’ta Kurban Bayramı Seferberliği

207 çadır kapasiteli kurban alanında belediye Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alanda düzenleme, duş ve lavabo gibi sosyal ihtiyaçların karşılandığı eksiklikler giderildi. Her bayram öncesi görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için de kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli “boğa timleri” oluşturuldu.

KURBANLAR KONTROLDEN GEÇECEK

Kurban pazarına giriş yapacak kurbanlıkların, görevli zabıta ekipleri ve uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek alana giriş yapabileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm halkımızın rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Alan içerisinde çadır kuracak esnafında, alışveriş yapacak vatandaşın da en güzel şekilde dini vecibeyi yerine getirmesi için biz üzerimize düşen görevi en hassas şekilde yerine getiriyoruz” dedi.

A’DAN Z’YE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kurban pazarında, 24 saat görev yapan jandarma, zabıta, güvenlik görevlilerinin yanı sıra ilçe müftülüğünce görevlendirilecek dini hizmetler danışma bürosu da oluşturulacak. İtfaiye, otopark, veteriner ve doktorların bulunduğu sağlık merkezi noktasının yanına da seyyar kafeteryalar kurulacak. Tüm gün güvenliğin sağlandığı alanda hayvan taşıyan kamyon ve misafirlerin araçlarını park edebileceği otopark yer alacak.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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