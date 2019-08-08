Mamak’ta mahalle mahalle eğlence

Mamak Belediyesi, açık hava sineması ve eski sokak eğlencelerine özlem duyan vatandaşları birbirinden güzel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması programının bu seferki adresi Yeşilbayır Mahallesi oldu.

SÜRPRİZ HEDİYELER SEVİNDİRDİ

Katılımın yoğun olduğu şenlikte büyükler geçmiş günleri yad ederken gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlikte düzenlenen çeşitli yarışmalarla hediyeler verilirken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin instagram hesabını takip eden iki kişiye bisiklet hediye edildi. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin ve Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci katıldı.

“DEĞERLERİMİZİ GELECEĞE AKTARIYORUZ”

Etkinliğe aileleriyle renk katan tüm Mamaklılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, “Biz bu kültürel etkinlikleri yaparken bir şeye çok dikkat ediyoruz. Kendi kültürel değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek. Bunun içinde özlemini duyduğumuz mahalle kültürünü canlandırmak ve bir sonraki kuşağa aktarmak amacıyla Yaz Eğlenceleri ve Yaz Sineması programları düzenliyoruz” dedi.

GEÇMİŞ VE BUGÜN AYNI PROGRAMDA

Bir yandan nostaljiyi yaşatan Mamak Belediyesi bir yandan da vatandaşı en son çıkan filmlerle buluşturuyor. Programın eğlence kısmının ardından 2018 yapımı “Bizim İçin Şampiyon” filmi gösterildi.