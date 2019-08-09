Mamak’ta sokak hayvanlarının ömür boyu aşıları ücretsiz

Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarını “Satın Alma Sahiplen” sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’nden sahiplenilecek hayvanların ömür boyu aşıları da belediye tarafından karşılanıyor.

“SAHİPLENMEK SORUMLULUK GEREKTİRİR”

Hayvanların pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınaktaki hayvanları tercih edilmesinin çok daha önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çünkü sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’ne bekliyoruz” dedi.