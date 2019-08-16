Mamak’ta Yaz Akşamları Bir Başka Güzel

Mamak’ta yaz akşamları dolu dolu geçiyor

Mamak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması” vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Türk Sineması’nın önemli yapıtlarının yanı sıra günümüz filmlerinin de gösterildiği, çocukların için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmaların düzenlediği etkinliklerin yeni adresi Abidinpaşa Nazım Belger İlköğretim Okulu’nun önü oldu. Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçkin filmler gösteriliyor

“Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması” etkinliği ile vatandaşların beyaz perdenin seçkin filmlerini seyretme fırsatı bulduğunu, çocukların da doyasıya eğlendiği gösterilerle Mamak’ta bambaşka bir yaz yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızı kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Çocukların için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik, “Ayla” filmi gösterimi ile devam etti. Program sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.