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Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
Mamak Belediyesi tarafından her hafta cumartesi Saimekadın 75. Yıl Amfi Tiyatro’da düzenlenen yaz konserleri sona erdi.
Ankara Haberleri 07.08.2019, 12:03 Ramazan Durmuş
Mamak Belediyesi tarafından her hafta cumartesi Saimekadın 75. Yıl Amfi Tiyatro’da düzenlenen yaz konserleri sona erdi.
UNUTULMAZ YAZ AKŞAMI
Sanatçının seslendirdiği şarkılar büyük beğeni toplarken, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’de sahne aldı.
Saimekadın Amfi Tiyatro’nun kültür ve sanata açılan bir kapı olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, yaz konserleriyle ilgili olarak şöyle dedi:
“Saz üstatlarımıza, çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Mamak halkı sanata ve kültüre sahip çıkıyor. Bizler de değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”
Kaynak: Mamak Belediyesi
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