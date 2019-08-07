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Mamak’ta yaz konserleri sona erdi

Mamak Belediyesi tarafından her hafta cumartesi Saimekadın 75. Yıl Amfi Tiyatro’da düzenlenen yaz konserleri sona erdi.

Ankara Haberleri 07.08.2019, 12:03 Ramazan Durmuş
Mamak’ta yaz konserleri sona erdi

Mamak Belediyesi tarafından her hafta cumartesi Saimekadın 75. Yıl Amfi Tiyatro’da düzenlenen yaz konserleri sona erdi.

UNUTULMAZ YAZ AKŞAMI

Programın finalinde Sanatçı Atahan Koç, konsere gelenlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Konser programına Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Sanatçının seslendirdiği şarkılar büyük beğeni toplarken, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’de sahne aldı.

Saimekadın Amfi Tiyatro’nun kültür ve sanata açılan bir kapı olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci,  yaz konserleriyle ilgili olarak şöyle dedi:

“Saz üstatlarımıza, çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Mamak halkı sanata ve kültüre sahip çıkıyor. Bizler de değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Mamak Belediyesi
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