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Mamak’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun Talep

Mamak Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için alternatif sunmaya devam ediyor. Yaz spor okullarında 8 bin 124 öğrenci faydalandı.

Ankara Haberleri 30.07.2019, 09:57 Tuğçe Hanım
Mamak’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun Talep

Mamak’ta Yaz Spor Okullarına Yoğun Talep

Mamak Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için alternatif sunmaya devam ediyor. Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan yaz spor okullarında gençler, hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de sporu yaşam biçimi haline getiriyor. 7-14 yaş grubuna hitap eden yaz spor okulları usta eğitmenler eşliğinde, tamamen ücretsiz olarak Mamak’ın her köşesinde gerçekleşiyor. Futboldan basketbola, voleyboldan sayokana, atletizmden tekvandoya 14 farklı branşta eğitim verilen yaz spor okullarından bugüne kadar ise 8 bin 124 kursiyer faydalandı. İlk dönemi 31 Temmuz’da tamamlanan yaz spor okullarının ikinci dönemi ise 1 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında ara vermeden devam edecek.

 Gençleri sporun birçok dalıyla buluşturduk

İlçede gençleri kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sporun birçok dalıyla da buluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimiz sosyal hayatta hem daha fazla rol alıyor hem de sanat ve sporla iç içe bir yaz tatili geçiriyorlar” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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