Son Dakika
3,5 yıl aradan sonra gelen ‘anne’ sesi duygulandırdı
Kredi kartından alınan komisyona sınırlama ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerin zulmünden kaçan sivillere yardım
Etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu
SOn Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin’le telefonda görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye’ye geliyor

Mamak’tan Mehmetçiğe selam

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. 

Ankara Haberleri 16.10.2019, 09:32 16.10.2019, 10:08 Tuğçe Hanım
Mamak’tan Mehmetçiğe selam

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. 

42 mahalleden 504 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk maçı Büyükkayaş ve Peyami Sefa Mahalleleri arasında gerçekleşti. Takımların Barış Pınarı Harekatı’na destek pankartı açmasının ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Turnuvanın ilk maçını Peyami Sefa Mahallesi’ni 6-3 mağlup eden Büyük Kayaş Mahallesi kazandı. 1 ay boyunca sürecek Futbol Turnuvası 4 Kasım 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek. 

Dostluk kazansın, centilmenlik kazansın

Turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan Başkan Köse, mahalleler arası futbol turnuvasının amacının mahalle kültürünü yaşatarak, mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Turnuvaya katılan takımlara başarı dileyen Köse, “Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizle de hem çocuklar kötü alışkanlıklardan korunup spora yönelecekler hem de mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşanacak. Şimdiden tüm mahallelere başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun, centilmenlik olsun” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
banner62
#ankara #mamak #mamak haberleri #mamak belediyesi #haberler ankara #ankara haberleri #Mehmetçik
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:30
Güneş 06:53
Öğle 12:39
İkindi 15:43
Akşam 18:15
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@