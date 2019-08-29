Meslek liselilere girişimcilik eğitimi fırsatı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından meslek lisesi mezunu girişimci adaylarına yönelik 16-19 Eylül 2019 ve 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında iki farklı uygulamalı girişimcilik eğitimi programı düzenlenecek.

Ankara Kalkınma Ajansı binasında düzenlenecek eğitim KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı (UGEP) çerçevesinde yürütülecektir. Girişimci adayları dört gün boyunca ilgili konularda uzmanlardan eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB tarafından onaylı sertifika sahibi olacak ve KOSGEB desteklerine başvurabilecekler.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada, eğitim kontenjanlarının her bir eğitim programı için 30 kişi ile sınırlı olduğu, daha fazla talep olması durumunda başvuruların niteliğine göre eleme yapılacağı bildirildi.

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Dört modülden oluşan eğitim aşağıdaki konuları içeriyor:

Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı

Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar

Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)

Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları.

EĞİTİM TARİHİ VE SAATLERİ

1. Grup: 16/17/18/19 Eylül 2019 Pazartesi/Salı/Çarşamba/Perşembe günleri 09:00 – 17:30 saatleri arasında, 2. Grup: 7/8/9/10 Ekim 2019 Pazartesi/Salı/Çarşamba/Perşembe günleri 09:00 – 17:30 saatleri arasında olmak üzere her bir grup için teorik ve uygulamalı şekilde verilecekt.

Eğitimler, Ankara Kalkınma Ajansı’nın aşağıda adresi bulunan hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Programa katılmak isteyen adaylar e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Başvurular eğitimin başlamasından 5 gün öncesine kadar yapılabilecek.