MHP’den Yenikent’in ilçe olması için yasa teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülerek Sincan'a bağlanan Yenikent’in yeniden ilçe yapılması için düğmeye bastı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile TBMM İdare Amiri, Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Yenikent’in ilçe yapılması için kanun teklifi hazırladı. Yıldırım ve Haberal, hazırlanan kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

ETKİN HİZMET İÇİN ŞART

Yıldırım ve Haberal tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, “Sizlerle yapmış olduğumuz istişare ve çalışmalar sonucunda Yenikentli vatandaşlarımızın kamu ve belediye hizmetlerinden etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla Yenikentin ilçe olması için hazırladığımız kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunmuş bulunmaktayız” denildi.

BAĞLANACAK MAHALLELER

Yenikent’in yeniden ilçe olması için verilen kanun teklifinde ilçeye bağlanması istenen mahallelerin isimleri şöyle:

“Adalet, Fevzi Çakmak, Menderes, Mustafa Kemal, 29 Ekim, İlyakut, Çoğlu, Ağcaören, Erkeksu, Kesiktaş, Yeni Kayı, Mülk ve İncirlik.”

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde de artan nüfus karşısında Yenikent’in gerekli hizmeti alamadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Ankara’nın hızlı gelişmekte olan yerleşim yeri Yenikent, gün geçtikçe artan nüfus yoğunluğu nedeniyle ciddi aksaklıklar yaşamaktadır. Yaklaşık 105 bin 300 nüfusa ulaşan Yenikent’te ikamet eden bölge insanı kamu hizmetlerinden zamanında ve etkin bir biçimde yararlanamamaktadır.

Özellikle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan Yenikent halk, mesai saatlerinden sonra değil acil bir hastalık için sağlık kurumuna gitmek, ilaç alabilmek için nöbetçi eczane bile bulamamaktadır.”

Gerekçede Sincan’a bağlandıktan sonra polis merkezinin kapatılmasının güvenlik zafiyetine neden olduğuna da dikkat çekildi.