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Migros Ankara Alacaatlı mağazası hizmete açıldı
Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 65 yıldır hizmet veren Migros, İç Anadolu’da 235’inci, Türkiye’de 2127’inci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros’u hizmete açtı.
Ankara Haberleri 19.10.2019, 11:14 19.10.2019, 11:23 Tuğçe Hanım
Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 65 yıldır hizmet veren Migros, İç Anadolu’da 235’inci, Türkiye’de 2127’inci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros’u hizmete açtı.
MMM Migros Alacaatlı Mağazası, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesini, sıcak ve keyifli bir alışveriş ortamında sunuyor. Haftanın 7 günü, 09:00-22:00 saatleri arasında Alacaatlı Caddesi No:36‘da hizmet verecek olan MMM Alacaatlı Migros mağazası 1382 m2 satış alanı ile müşterilerine 4’ü jet kasa olmak üzere toplam 10 kasa ile hızlı ve kolay alışveriş imkânı sağlıyor.
Tüketicilerine daima kusursuz hizmet sunan Migros, Türkiye’nin 81 ilinde 2127 mağazası ile müşterinin hem aklına hem kalbine hitap ederken, iyi fiyat, bol çeşit ve iyi alışveriş deneyimi konusunda fark yaratıyor.
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