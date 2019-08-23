Minibüsçüler, ayakta yolcu taşımada düzenleme istiyor

Araçların ayakta yolcu almaya müsait olduğunu belirten Oda Başkanı Yalçın, minibüslerde ‘ayakta yolcu’ taşıma ve sayısına yönelik yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sincan Kamyoncular Minibüsçüler Otomobilciler Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, “Mevcut yasaya göre, minibüslerde ayakta yolcu yasak. Biz de esnaf ve vatandaşın bu durum nedeniyle yaşadığı mağduriyeti giderebilmek için minibüslerde 5 kişiye kadar ayakta yolcu alınabilmesini sağlayan bir düzenleme çıkarılmasını istiyoruz.” dedi.

AYAKTA YOLCU CEZASI BÜYÜK SORUN

Oda Başkanı Yalçın, halihazırda minibüsçü esnafının 'ayakta yolcu’ sayısına yönelik bir düzenleme beklentisinde olduğunu belirterek, “Çözüme kavuşturmamız gereken sorun minibüslerdeki ayakta yolcu sayısı. Çünkü bu esnafımız için en büyük sorunlardan biri. Mevcut yasaya göre minibüslere ayakta yolcu almak yasak. Ayakta yolcu alan minibüsler cezai yaptırıma tabi. Haliyle bu durum hem esnafın hem de vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Biz de, İçişleri Bakanı ve Ankara İl Emniyet Müdürü ile görüşerek, minibüslerde 5 kişiye kadar ayakta yolcu alınabilmesi yönündeki talebimizi dile getirdik. Umarım yakın zamanda bu talebimiz sonuca ulaşır.” ifadelerini kullandı.

"BAKAN SOYLU İLE GÖRÜŞTÜK"

"Amacımız, minibüslerde 5 kişiye kadar ayakta yolcu alınabilmesini sağlamak." diyen Yalçın, mevcut yasanın minibüslerde ayakta yolcuya izin vermediğini ve ayakta yolcu alan minibüslerin cezalarla karşılaştığını belirterek şöyle devam etti:

“1960’lı yıllarda çıkan yasaya göre minibüsçülerin ayakta yolcu alması yasak. O zamanki araçlar da teknik açıdan buna uygun değildi. Ama şu andaki araçlar teknik açıdan ayakta yolcu almaya müsait. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile bu konuyu görüştük. Yasanın güncellenmesi gerektiğine dair taleplerimizi ilettik. O da bu konuya sıcak baktı. Yeni dönemde amacımız, çıkacak bir yasa ya da düzenleme ile minibüslerde, 5 kişiye kadar ayakta yolcu alınabilmesini sağlamak. Eğer görüşmelerimiz sonucu bu istediğimizi meclisten yasa olarak geçirebilirsek, Türkiye’deki tüm minibüsçü esnafının da sorunu çözülmüş olacak.”