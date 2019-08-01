Minibüsçüler Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam İstiyor

Ankara’da şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minibüsçü esnafının geçimlerini sürdürebilmeleri için yolcu taşıma ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini iddia eden Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak, "Yolcu taşıma ücretlerinin artmasını talep ediyoruz" dedi.

“MİNİBÜS ESNAFI ZORDA”

Mazot başta olmak üzere, lastik, sigorta, yedek parça gibi ana girdi kalemlerine gelen zamların ayakta durmaya çalışan minibüsçü esnafını zorda bıraktığını belirten Oda Başkanı Gani, ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için taşıma ücretine zam yapılması konusunun çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

“PARA KAZANAMAZ HALDEYİZ”

Gani, "Artık yaptığımız işten para kazanamaz hale geldik. Aldığı krediyi ödeyemez hale gelen 250 minibüsçü esnafımız icralık durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışan minibüslerimizin almış olduğu zamdan sonra, yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe konulmasından günümüze kadar geçen süre zarfında işletme giderlerimizde çok ciddi artışlar oldu.

YENİ TARİFE İSTEDİLER

Geçen bu süre zarfında ekonomik şartlar da göz önünde tutularak esnafımızın mağdur olmaması için minibüs yolcu taşıma ücretlerinde yeni bir fiyat düzenlenmesine gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Eylül 2018'de motorin 5,66 TL iken bugün 6,50 TL civarında. Lastik 300 TL'den 550 TL'ye çıktı. Trafik sigortası 1.350 TL'den 2.100 TL'ye, kasko; 1.650 TL'den 3.500 TL'ye çıktı. Araç fiyatları ise son bir yıl içerisinde 207 bin liradan 270 bin liraları gördü. Yedek parça giderlerindeki ortalama yüzde 50'lere varan artışlar ile beraber işletme giderlerimizdeki fiyat artışı yüzde 30'a ulaştı. Vatandaşımızı da zorlamayacak, ama bizim de giderlerimizi karşılayacak, emeğimizin karşılığını alabileceğimiz makul bir fiyat belirlenmesini talep ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tan acil çözüm, ulaşım hizmetine zam desteği bekliyoruz." diye konuştu.