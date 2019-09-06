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Minik sporcular Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ziyaret etti

1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında, minik sporcular Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı’nı unutmayan minikler, zabıta ekiplerine Mamak’ta yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Zabıta Haftası’nı kutladı.

Ankara Haberleri 06.09.2019, 10:15 Tuğçe Hanım
Minik sporcular Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ziyaret etti

Miniklerden anlamlı ziyaret

1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında, minik sporcular Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı’nı unutmayan minikler, zabıta ekiplerine Mamak’ta yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Zabıta Haftası’nı kutladı.

 Zabıta belediyeni aynasıdır

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur, güven ve sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zabıta teşkilatı belediyelerin aynasıdır. Sizlerden isteğim herkese eşit mesafede çalışmanızla birlikte vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız, sevgi ve saygı içinde olmanızdır. Başta Mamak Belediyesi Zabıta Teşkilatımızın ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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