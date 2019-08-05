Minik Sporculardan Başkan Altınok’a Ziyaret

Tramplen ve Kule Atlama Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın, 12 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 31 madalya alarak Türkiye Şampiyonu olan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü sporcuları ve İncirli Spor Kulübü Yönetimi ile U12, U13, U14’te şampiyon olan futbol takımı sporcuları Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret ettiler.

ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR

İzmir’de düzenlenen yarışmada çok önemli bir başarıya imza atan sporcuların Keçiören Belediyesi’ne ait Türkiye’nin en büyük olimpik yüzme havuzu olma özelliğine sahip Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda eğitim aldıklarının altını çizen Başkan Turgut Altınok, “Sporcularımız göğsümüzü kabarttı, tramplen ve kule atlama branşlarında ve diğer spor dallarında geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse manevi anlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Altınok’a spor ve sporcuya desteklerinden ötürü teşekkür eden sporcular, yeni başarılara imza atacaklarının da sözünü verdiler.

“SPORA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Altınok, sporcuların milli başarılarla göğsümüzü kabartmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, “Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Gençlerimiz hedefleri için çalışacak ve başaracaklar. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Belediyemizin bütün spor tesisleri, gençlerimizin hizmetinizde ve emrinizdedir” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınok, sporcular için “Bunlar solmayan çiçekler” ifadesini kullandı.