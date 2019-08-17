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Minik Yetenekler Büyüklerine Taş Çıkarttılar

Ankara Haberleri 17.08.2019, 09:51 Tuğçe Hanım
Minik Yetenekler Büyüklerine Taş Çıkarttılar
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Büyüklerine taş çıkarttılar

Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde yaz dönemi kurslarından eğitim alan 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı. Büyüklerine taş çıkartan minik yetenekler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Bireysel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz

Serginin, çocuklara imkanlar sunulduğunda neler yapabildiklerinin en önemli göstergenin olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Çocuklarımızı sürekli sosyo-kültürel faaliyetlerle buluşturarak onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizler katkıda bulundukça onların kendilerine olan güvenleri daha da artacak ve ilerleyen süreçlerde çok önemli projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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