Minik yüreklerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ziyaret eden Kınık Şehit Murat Yatarkalkmaz İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklere hazırladıkları resimlerle destek verdi.

Yaptıkları çalışmaları Köse ile paylaşan minikler, ağabeylerine asker selamı göndermeyi de unutmadı.

Geleceğe güvenle bakıyoruz

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye’nin tek vücut olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugün minicik kalpleri, kocaman vatan sevdalarıyla askerlerimize destek vermeye gelen çocuklarımızı ağırladık. Onların bu bayrak aşkı, vatan sevgisi olduğu sürece bizlerde geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz ve onlara en iyi geleceği inşa etmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi.