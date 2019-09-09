"Mor Şenlik" ile iki keyifli gün...
Çankaya Belediyesi, 7-8 Eylül'de Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda düzenlediği, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu “Bi’ Yerlerde Şenlik Olsa” Mor Şenlik etkinliğiyle keyifli iki gün yaşattı.
Çankaya Belediyesi, 7-8 Eylül'de Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı’nda düzenlediği, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu “Bi’ Yerlerde Şenlik Olsa” Mor Şenlik etkinliğiyle keyifli iki gün yaşattı.
2 GÜNDE 5 KONSER
7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen şenliğe iki günde 5 konser sığdı. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyelerinin de yer aldığı ilk günde sahneye önce tamamı kadın sanatçılardan oluşan Retro Queen grubu çıktı. Katılımcılara müzik dolu keyifli saatler yaşatan grubun ardından sanatçı Hüsne Ozan sahne aldı. Mor Şenlik'in ilk gününde kapanışı ise İstanbul 12 Orkestrası binlerce sanatseverlerle buluştu.
KAPANIŞI YONCA LODİ YAPTI
Şenliğin ikinci günü de ritim ve zumba atölyeleriyle başladı. Çocuklar için gün boyu süren oyun ve atölyelerin olduğu etkinlikte, konserlerin açılışını sanatçı Pırılay Pekpak verdiği konserle yaptı. Popüler şarkılarla Mor Şenliğe katılan binlerce Başkentliyi eğlendiren Pırılay Pekpak sahneyi ünlü pop sanatçısı Yonca Lodi'ye bıraktı. Kendi albümünden ve bilinen pop şarkılarından hazırladığı repertuarla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ve kadın emeği şenliğinde unutulmaz bir performans gösteren Lodi'ye Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner çiçekle teşekkür etti.
“ÖNCELİĞİMİZ KADIN ÜRETİMİNİ TEŞVİK ETMEK”
Şenlikte kurulan stantları gezen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için bu tür şenlik ve festivalleri daha sık düzenleyeceklerini belirterek, “Kadın üretimini teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
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