Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneği Atıcılık Yarışması Düzenliyor

ANKARA'nın Nallıhan İlçesinde 4 Ağustos'ta ödüllü atış yarışması düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.



Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneği, yeni av sezonunun yaklaşması ve ilçede atıcılık sporunun yaygınlaştırılması amacıyla atış yarışması düzenleyecek. Nallıhan Belediye Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışma iki kategoride yapılacak. Yarışmada dereceye giren avcılara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek. Atıcılık sporunun, geleneksel kültürün bir parçası olduğunu belirten Nallıhan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ünal Dere, düzenlenen yarışmaya destek veren Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve ilçe esnafına teşekkür ederek, katılımcılara başarılar diledi.