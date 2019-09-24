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Nallıhan, coğrafi işaretleri ürünlerini tanıttı

Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2’inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak aralarında Nallıhan İğne Oyası ve Nallıhan Örtmesinin yer aldığı ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Ankara Haberleri 24.09.2019, 14:02 Ramazan Durmuş
Nallıhan, coğrafi işaretleri ürünlerini tanıttı
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Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2’inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak aralarında Nallıhan İğne Oyası ve Nallıhan Örtmesinin yer aldığı ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Zirvede Nallıhan Belediyesi stantlarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada coğrafi işaretli ürünleri uluslararası alana taşımak istediklerini söyledi. İlçenin diğer değerlerine de coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalar yapacaklarını anlatan Belediye Başkanı Öntaş, belediye olarak yerel değerlerin korunmasına ve tanıtılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Bu arada ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a günün anlam ve önemine binaen saf ipek üzerine Nallıhan İğne Oyası ile işlenmiş bir kaftan hediye etti.

Yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atmış, yöresel kumaşlara Nallıhan İğne Oyalarını dokuyarak yeni bir çığır açan Hamiyet Gürelli ile eşsiz bir defile düzenlendi. Defile kapsamında, tamamı el dokumasından oluşan ve büyük bir özenle ilmek ilmek işlenen Nallıhan iğne oyası kreasyonu sergilendi.

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