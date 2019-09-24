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Nallıhan, coğrafi işaretleri ürünlerini tanıttı
Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2’inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak aralarında Nallıhan İğne Oyası ve Nallıhan Örtmesinin yer aldığı ürünlerini tanıtma imkanı buldu.
Ankara Haberleri 24.09.2019, 14:02 Ramazan Durmuş
Nallıhan Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 2’inci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak aralarında Nallıhan İğne Oyası ve Nallıhan Örtmesinin yer aldığı ürünlerini tanıtma imkanı buldu.
Bu arada ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a günün anlam ve önemine binaen saf ipek üzerine Nallıhan İğne Oyası ile işlenmiş bir kaftan hediye etti.
Yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atmış, yöresel kumaşlara Nallıhan İğne Oyalarını dokuyarak yeni bir çığır açan Hamiyet Gürelli ile eşsiz bir defile düzenlendi. Defile kapsamında, tamamı el dokumasından oluşan ve büyük bir özenle ilmek ilmek işlenen Nallıhan iğne oyası kreasyonu sergilendi.
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